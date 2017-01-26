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الخميس 26 يناير 2017 09:28 مساءً
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بدء فعاليات بطولة الجمهورية لمدارس التربية الفكرية
الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم‎

بدء فعاليات بطولة الجمهورية لمدارس التربية الفكرية

الخميس، 26 يناير 2017 09:55 م
أ ش أ

انطلقت أمس الأربعاء بطولة الجمهورية لمدارس التربية الفكرية على مستوى الجمهورية في كرة القدم وتنس الطاولة بنين و بنات، على ملاعب الأكاديمية البحرية بأبي قير بالإسكندرية، وتستمر حتى يوم السبت القادم.

وأفاد بيان أصدرته وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس بأن البطولة تأتي في إطار توجيهات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم، بدعم مدارس التربية الفكرية والفصول الملحقة خلال العام الدراسي الحالي 2017/2016، وضمن خطة الأنشطة المنفذة خلال إجازة نصف العام لطلاب التربية الخاصة، وسيشارك فى البطولة طلاب التربية الفكرية من جميع محافظات مصر.

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