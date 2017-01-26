اكد الدكتور عمرو حمزاوي، استاذ العلوم السياسية، ان المكون العسكري الأمني في مصر يهيمن على المواطن بالقمع ويهدده بسلب الحرية والتعذيب والقتل خارج القانون، على حد قوله.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج “السلطة الخامسة”، المذاع علي فضائية “DW”، اليوم الخميس، أن البرلمان الموجود عبارة عن ديكور ولا يفعل إلا تمرير ما تطلبه منه الحكومة من قوانين وقرارات، موضحا أن النظام الأمني في مصر يفرض علي المواطن الالزام بالطاعة ومن لا يمتثل لذلك فعقابه سلب الحرية والتعذيب، بحسبه.