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حمزاوي يفتح النار على النظام: "برلمان ديكور.. وقتل خارج القانون"!
الدكتور عمرو حمزاوي

حمزاوي يفتح النار على النظام: "برلمان ديكور.. وقتل خارج القانون"!

الخميس، 26 يناير 2017 09:54 م
كتب - عبد الرحمن دياب

اكد الدكتور عمرو حمزاوي، استاذ العلوم السياسية، ان المكون العسكري الأمني في مصر يهيمن على المواطن بالقمع ويهدده بسلب الحرية والتعذيب والقتل خارج القانون، على حد قوله.
وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج “السلطة الخامسة”، المذاع علي فضائية “DW”، اليوم الخميس، أن البرلمان الموجود عبارة عن ديكور ولا يفعل إلا تمرير ما تطلبه منه الحكومة من قوانين وقرارات، موضحا أن النظام الأمني في مصر يفرض علي المواطن الالزام بالطاعة ومن لا يمتثل لذلك فعقابه سلب الحرية والتعذيب، بحسبه.

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