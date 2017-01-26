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محمد موسى: مكامير الفحم تسببت في انتشار الأوبئة
محمد موسى

محمد موسى: مكامير الفحم تسببت في انتشار الأوبئة

الخميس، 26 يناير 2017 10:13 م

عرض الإعلامي محمد موسى، تقرير مصور بعنوان (مكامير الفحم بـ”أجهور الكبرى” التابعة لمركز طوخ بالقليوبية “قنبلة موقوتة”).

وقال “موسى”، خلال برنامجه “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن مكامير الفحم بـ”أجهور الكبرى” تسببت في انتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين بالقرية مثل “السل والالتهاب الرئوي وسرطان الرئة”، مشيرا إلى أن ذلك سببه ما تخلفه هذه المكامير من آثار بيئية كارثية.

وأضاف “موسى”: “للآسف وزارة البيئة ومحافظة القليوبية فشلوا في ايجاد حلول لكارثة مكامير “أجهور الكبرى”.

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