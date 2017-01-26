القادسية يهزم النصر بثلاثية في دوري جميلالخميس، 26 يناير 2017 09:58 م
تلقَّت آمال النصر، في المنافسة على لقب الدوري السعودي، ضربة موجعة، بعدما تكبد هزيمته الرابعة في البطولة هذا الموسم، إثر خسارته (2-3) أمام مضيفه القادسية، بالمرحلة الـ16.
وتجمد رصيد النصر، عند 32 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا؛ لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما ارتفع رصيد القادسية، إلى 16 نقطة في المركز التاسع.
بادر محمد السهلاوي، بالتسجيل للنصر (13)، ليعوض ركلة الجزاء التي أهدرها في (6)، وأدرك البرازيلي بيسمارك فيريرا التعادل للقادسية (34) عندما أخطأ حسين شيعان حارس النصر وأعاد له الكرة.
وقبل نهاية الشوط الأول، بـ3 دقائق استقبل نواف الصبحي، تمريرة عرضية من أحمد كرنشي ووضعها برأسه في شباك شيعان.
واستغل حسن العمري خطأ دفاع النصر ليتلقى تمريرة داخل منطقة جزاء النصر، وراوغ شيعان ثم وضع الكرة في المرمى بسهولة في الدقيقة (50) قبل أن يقلص محمد عيد الفارق، بعدها بـ 5 دقائق بضربة رأس.
واستنفد الكرواتي زوران ماميتش، مدرب النصر تغييراته بالدفع بيحيى الشهري، ونايف هزازي في الدقيقة (56)، لكنه لم يكن يدرك أن شيعان سيصاب بعدها بدقائق ويضطر للخروج.
واضطر السهلاوي، لتولى حراسة مرمى النصر لحوالي نصف ساعة.
واستبسل المهاجم الدولي في الدفاع عن مرمى النصر، ونجح في الحفاظ على شباكه، رغم التعرض لأكثر من محاولة خطيرة لكن هجوم فريقه تأثر بغيابه ليخسر النصر للمرة الرابعة في 16 مباراة.
وتقام غدًا الجمعة، ثلاث مباريات، إذ يلعب الأهلي حامل اللقب مع الشباب في مباراة قمة والباطن مع الخليج والفتح مع الفيصلي.
وتختتم المرحلة بعد غد السبت بمباراتين حيث يلتقي الاتحاد مع الوحدة، والاتفاق مع الهلال.
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