أعلن الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، إلغاء زيارته المقررة لواشنطن، للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في 31 يناير الجاري.

وقال بينيا نييتو -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- إنه أبلغ البيت الأبيض بأنه لن يحضر اجتماع العمل المقرر يوم الثلاثاء المقبل. حسبما أفاد راديو “سوا” الأمريكي اليوم الخميس.

ودعا ترامب -في وقت سابق- نظيره المكسيكي إلى إلغاء زيارته المقررة للولايات المتحدة، حال رفضه سداد كلفة بناء الجدار بين البلدين.

وقال الرئيس الأمريكي -في وقت سابق اليوم- إنه من الأفضل إلغاء اجتماع مرتقب مع نظيره المكسيكي إنريكي بينيا نييتو إذا كانت المكسيك غير راغبة في سداد تكاليف الجدار الحدودي الذي سيتم تشييده عند الحدود بين البلدين.