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الرئيس المكسيكي يلغي زيارة كانت مقررة إلى واشنطن ولقاء مع ترامب
الرئيس المكسيكي انريكي بينا نيتو- المكسيك

الرئيس المكسيكي يلغي زيارة كانت مقررة إلى واشنطن ولقاء مع ترامب

الخميس، 26 يناير 2017 09:57 م
أ ش أ

أعلن الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، إلغاء زيارته المقررة لواشنطن، للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في 31 يناير الجاري.
وقال بينيا نييتو -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- إنه أبلغ البيت الأبيض بأنه لن يحضر اجتماع العمل المقرر يوم الثلاثاء المقبل. حسبما أفاد راديو “سوا” الأمريكي اليوم الخميس.
ودعا ترامب -في وقت سابق- نظيره المكسيكي إلى إلغاء زيارته المقررة للولايات المتحدة، حال رفضه سداد كلفة بناء الجدار بين البلدين.
وقال الرئيس الأمريكي -في وقت سابق اليوم- إنه من الأفضل إلغاء اجتماع مرتقب مع نظيره المكسيكي إنريكي بينيا نييتو إذا كانت المكسيك غير راغبة في سداد تكاليف الجدار الحدودي الذي سيتم تشييده عند الحدود بين البلدين.

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