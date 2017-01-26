الرئيس المكسيكي يلغي زيارة كانت مقررة إلى واشنطن ولقاء مع ترامبالخميس، 26 يناير 2017 09:57 م
أعلن الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، إلغاء زيارته المقررة لواشنطن، للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في 31 يناير الجاري.
وقال بينيا نييتو -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- إنه أبلغ البيت الأبيض بأنه لن يحضر اجتماع العمل المقرر يوم الثلاثاء المقبل. حسبما أفاد راديو “سوا” الأمريكي اليوم الخميس.
ودعا ترامب -في وقت سابق- نظيره المكسيكي إلى إلغاء زيارته المقررة للولايات المتحدة، حال رفضه سداد كلفة بناء الجدار بين البلدين.
وقال الرئيس الأمريكي -في وقت سابق اليوم- إنه من الأفضل إلغاء اجتماع مرتقب مع نظيره المكسيكي إنريكي بينيا نييتو إذا كانت المكسيك غير راغبة في سداد تكاليف الجدار الحدودي الذي سيتم تشييده عند الحدود بين البلدين.
-
بالفيديو.. أفضل مواقع تعليم البرمجة
تمثل البرمجة النسبة الأكبر من أفضل 10 وظائف مطلوبة في سوق العمل في السنوات العشر القادمة، وفقاً لموقع “لينكد إن”، وشركة “مايكروسوفت”. إذا كنت تريد تعلم البرمجة، ...Thu, 26 Jan 2017 18:32:27 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
5 أسباب تدفعك لقبول صداقة مديرك على فيس بوك
يعتمد الجواب على عدة عوامل مثل الثقافة السائدة في مكان عملك وشخصية مديرك في العمل، بالإضافة إلى نوع المحتوى المتوافر على صفحتك الشخصية في موقع فيس بوك. وقد يتطلب ...Thu, 26 Jan 2017 15:44:20 GMT
-
6 طرق لعلاج التهاب الحلق بدون اللجوء إلى طبيب
تظهر علامات الإصابة بالتهاب حاد في الحلق، عندما يسيل اللعاب داخل الفم، مع كثرة السعال الذي يعقبه تعب شديد، ويصبح الحلق بعد ذلك في حالة تهيُّج. وليس بالضرورة أن تزور ...Thu, 26 Jan 2017 18:04:42 GMT
-
الليلة.. الإعلان الرسمى لكليب "معاك قلبى" للهضبة عمرو ديابThu, 26 Jan 2017 17:36:39 GMT
-
حملة امنية لضبط الخارجين عن القانون بالاسكندرية
تمكن ضباط مديرية امن الاسكندرية خلال حملاتهم لضبط الخارجين عن القانون والقضاء علي البؤر الاجرامية من ضبط ، 5 قضايا احراز سلاح ناري بدون ترخيص و 19 طلقة نارية مختلفة ...Thu, 26 Jan 2017 17:23:22 GMT
-
أجندة إخبارية ليوم الجمعة 27 يناير
اسوان.. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمدينة أسوان أعمال المؤتمر الشهري الثاني للشباب، الذي سيناقش على مدى يومين قضايا التنمية بمحافظات صعيد مصر. القاهرة- ...Thu, 26 Jan 2017 16:56:00 GMT
-
حبس بطلة كليب «أنا زهقانة» سنةThu, 26 Jan 2017 16:56:00 GMT
-
سلطنة عُمان تقصى المنتخب العسكري المصري من المونديال
أقصى المنتبخ العسكري لسلطنة عمان نظيره المصري من بطولة كأس العالم المقامة حالياً بملاعب الأول بركلات الجزاء الترجيحية بأربعة اهداف مقابل هدف. تقدم أحمد الشيخ ...Thu, 26 Jan 2017 16:13:33 GMT