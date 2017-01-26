أصدرت إحدى المحاكم الألمانية اليوم الخميس، حكما بالسجن 6 أعوام بتهمة الشروع في قتل شرطي ألماني تنفيذا لتعليمات من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية أن المحامي الموكل بالدفاع عن المتهمة - التي تبلغ من العمر 16 عاما وتحمل جنسية مغربية / ألمانية مزدوجة - دفع بأن موكلته تفتقر إلى القدرة على إدراك أن ما ارتكبته يدخل في نطاق الأفعال الخاطئة، فيما وجهت المحكمة المحلية في مدينة “شيله” شمال ألمانيا إلى الفتاة تهمة الشروع في القتل.

وكشف فريق الادعاء أمام المحكمة النقاب عن أن الفتاة سافرت إلى أسطمبول في العام الماضي، حيث التقت مع مجموعة من عناصر “داعش” الذين خططوا لمساعدتها على دخول منطقة يسيطرون عليها في سوريا كما أصدروا إليها أوامر بتنفيذ عملية في ألمانيا.