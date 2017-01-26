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داليا خورشيد تبحث التعاون الثنائي بين مصر وماليزيا
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داليا خورشيد تبحث التعاون الثنائي بين مصر وماليزيا

الخميس، 26 يناير 2017 09:34 م
محيط

التقت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بالسفير الماليزي في القاهرة داتو كو جعفر كو شاري بحضور سكرتير ثاني السفارة محمد حنيف ابن دروس ومستشار الوزيرة شهير ناشد.

بحث الاجتماع دعم التعاون الثنائي بين البلدين والعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات الماليزية في قطاعات محدده منها تكنولوجيا المعلومات الصناعات النسيجية والهندسية وذلك في اطار خطه الحكومة للتنمية 2030.

صرحت داليا خورشيد ” نهدف الي الاستفادة من التجربة الماليزية في احداث طفره في التنمية بالتركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطره التنمية للاقتصاد الماليزي.”

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