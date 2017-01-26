 Moheet on google
الخميس 26 يناير 2017 09:36 مساءً
روابط سريعة
ضبط 46 ألف مخالفة و71 سائق مخدر خلال 24 ساعة
المرور

ضبط 46 ألف مخالفة و71 سائق مخدر خلال 24 ساعة

الخميس، 26 يناير 2017 09:44 م

واصل ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملاتهم الموسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملات – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء عادل زكي مدير الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة - عن ضبط 45 ألفا و716 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 7 آلاف و517 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة، فضلا عن ضبط ألفين و972 مخالفة متنوعة لدراجات نارية.

كما وجهت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات أمن القاهرة، والجيزة، والقليوبية، عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري، أسفرت جهودها عن ضبط 395 مخالفة مرورية متنوعة، وفيما يتعلق بحملات ضبط قائدي المركبات تحت تأثير تعاطي الخمور أو المخدرات، والتي شنت بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، فقد أسفرت جهود الحملات عن ضبط 71 حالة قيادة تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3