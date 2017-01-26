واصل ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملاتهم الموسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملات – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء عادل زكي مدير الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة - عن ضبط 45 ألفا و716 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 7 آلاف و517 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة، فضلا عن ضبط ألفين و972 مخالفة متنوعة لدراجات نارية.

كما وجهت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات أمن القاهرة، والجيزة، والقليوبية، عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري، أسفرت جهودها عن ضبط 395 مخالفة مرورية متنوعة، وفيما يتعلق بحملات ضبط قائدي المركبات تحت تأثير تعاطي الخمور أو المخدرات، والتي شنت بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، فقد أسفرت جهود الحملات عن ضبط 71 حالة قيادة تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة.