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الأهلي المصري يتوج ببطولة محمد بن خالد لكرة اليد بالإمارات
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الأهلي المصري يتوج ببطولة محمد بن خالد لكرة اليد بالإمارات

الخميس، 26 يناير 2017 09:18 م
متابعات

توج الأهلي المصري، مساء اليوم الخميس، بطلاً للنسخة السادسة لبطولة محمد بن خالد القاسمي الدولية لكرة اليد بنادي الشعب الإماراتي، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق المجمع البترولي الجزائري 28-21، بينما نال الزمالك الميدالية البرونزية للمركز الثالث، بالفوز على العربي القطري.

وكان الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشعب، قد احتفى بالبعثات المشاركة في البطولة، وأكد أن وجودهم يسعد أهل الإمارات ومشاركتهم في بطولة الشيخ الراحل، تصب في إفشاء قيم الوفاء والعرفان التي يؤسس لها.

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