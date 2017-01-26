أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إطلاق أول تطبيق محمول (موبايل ابليكيشن) للمتحف المصري بالتحرير تماشيا مع التكنولوجيا الحديثة، يقدم العديد من المميزات والخدمات للجمهور.

وأوضح الوزير -خلال افتتاحه اليوم الخميس فعاليات معرض “مصر مهد الأديان” الذي يستضيفه المتحف المصري لمدة شهر- أن التطبيق سيساهم في توجيه الزائرين مباشرة من موقعهم إلى أقرب واسهل الطرق للوصول إلى المتحف، إلى جانب عرض معلومات عن تاريخ المتحف والعديد من صور القطع الأثرية المعروضة..لافتًا الى أن التطبيق يتيح التواصل المباشر مع أمناء المتحف.

وشهد الافتتاح وزيرا الآثار السابقان الدكتور ممدوح الدماطي والدكتور محمد ابراهيم، والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة والمهندسة ماجدة هارون رئيس الطائفة اليهودية بالقاهرة ووكيل اول وزارة الاوقاف والهام صلاح رئيس قطاع المتاحف وعدد من قيادات وزارة الاثار ولفيف من الخبراء والمتخصصين.