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بث مباشر.. مواجهة مانشستر سيتي وهال في كأس الرابطة
مانشستر يونايتد

بث مباشر.. مواجهة مانشستر سيتي وهال في كأس الرابطة

الخميس، 26 يناير 2017 09:18 م
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يستضيف فريق هال سيتي نظيره فريق مانشستر يونايتد , وذلك ضمن إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على ملعب “كينجستون كوميونيكاشنز ” .
وكان لقاء الذهاب قد إنتهى بفوز مانشستر يونايتد 2-0 ,

تشكيلة مانشستر يوناتيد الرسمية : دي خيا ، دارميان، جونس ، سمولينج، ماركوس روخو، مايكيل كاريك، اندير هيريرا، لينجارد ، بوجبا، راشفورد ، ابراهيموفيتش

تشكيلة هال سيتي الرسمية ؛ مارشال ، تيمون ، ماغيور ، داوسون ، ميلر ، هودلستون ، كلوكاس ، مالوني ، نياسي ، دياموندي ، بوين

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