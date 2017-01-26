يستضيف فريق هال سيتي نظيره فريق مانشستر يونايتد , وذلك ضمن إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على ملعب “كينجستون كوميونيكاشنز ” .

وكان لقاء الذهاب قد إنتهى بفوز مانشستر يونايتد 2-0 ,

تشكيلة مانشستر يوناتيد الرسمية : دي خيا ، دارميان، جونس ، سمولينج، ماركوس روخو، مايكيل كاريك، اندير هيريرا، لينجارد ، بوجبا، راشفورد ، ابراهيموفيتش

تشكيلة هال سيتي الرسمية ؛ مارشال ، تيمون ، ماغيور ، داوسون ، ميلر ، هودلستون ، كلوكاس ، مالوني ، نياسي ، دياموندي ، بوين