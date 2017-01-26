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تامر أمين يعد الحضري بهذه الهدية في حال وصولنا للنهائي
تامر امين

تامر أمين يعد الحضري بهذه الهدية في حال وصولنا للنهائي

الخميس، 26 يناير 2017 09:49 م
كتب - عبد الرحمن دياب

رحب الإعلامي تامر أمين بأداء لاعبي منتخب مصر، بعد فوزهم على غانا 1-0 وتأهلهم للمجموعة الرابعة، في كأس العالم، قائلا : “ربنا ما يحرمنا من إبداعات الحضري، السد العالي”.

وقال في برنامجه “الحياة اليوم” المذاع على شاشة الحياة، مساء الخميس، إن حارس المرمى عصام الحضري، يستحق 92 مليون قبلة، متابعًا: “الظاهر إن الجابون مفيهاش بطيخ، عشان هو بعد كل انتصار كان بيطلع على العارضة ومعاه نص بطيخة”.

ووعد تامر أمين، عصام الحضري في حالة وصوله للنهائي سيقوم بارسال بطيخ له من مصر.

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