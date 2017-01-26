قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن السلالة الجديدة لأنفلونزا الطيورH5N8 موجودة بكثرة في دول أوروبا ومنتشرة في بعض الدول المجاورة لمصر، مشيرا إلي أنه تم اكتشاف 3 بؤر مؤكدة من هذه السلالة في أواخر شهر نوفمبر الماضي وتقع في 3 محافظات وهم دمياط والبحيرة الشرقية.

وأضاف “عبدالدايم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الاعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية “الحدث اليوم”، أن هذا الفيروس ينتقل عن طريق الطيور البرية المهاجرة والرياح وهو الظهور الأول لـ H5N8 في مصر بعد انتشارها في معظم الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنه تم سحب عينات في أواخر شهر ديسمبر لـ 968 من الطيور بالأسواق ومن طيور التربية المنزلية التي تقع في أماكن مسار الطيور المهاجرة للتأكد من إيجابية المرض.