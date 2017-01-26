سائق حنطور السيسي يوضح تفاصيل جولته في شوارع أسوانالخميس، 26 يناير 2017 09:00 م
روى سيد عبد الناصر سائق الحنطور الذي تجول به السيسي في أسوان، تفاصيل استقلال الرحلة، قائلا: «زملائي قالوا لى تعالى في ناس مهمة هنفسحهم ومكنش حد يعرف».
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» تقديم الفنان تامر عبد المنعم، المذاع على فضائية «المحور» «توجهنا لفندق هلنان وفوجئنا بأن الناس المهمة اللى هيتفسحوا هو الرئيس السيسي، وقرينته».
ولفت: «السيسي رضانا بعد انتهاء جولته التي استغرقت 25 دقيقة في شوارع أسوان، وفرحتى كانت كبيرة جدا، والسيسي شخص هادئ الطباع».
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي تجول مساء أمس على كورنيش أسوان، مستقلا “حنطورا”، بصحبة حرمه السيدة إنتصار السيسي.
والتقي الرئيس السيسي عددا من السائحين في فندق هلنان بأسوان.
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