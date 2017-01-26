قال سائق الحنطور الذي استقله السيسي خلال زيارته لأسوان، إنه في غاية الفرحة بسبب ركوب الرئيس معه، مشيرًا إلى أن الرئيس في منتهي الذوق والرقة، وزيارته جعلت كل أهل أسوان في منتهي الفرحة.

وأضاف السائق، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع علي فضائية “المحور” اليوم الخميس، أنه تجول مع الرئيس في شوارع أسوان وعلى الكورنيش، مؤكدًا أن البلد في منتهي الأمن والأمان.