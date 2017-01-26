

أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد مطلع الأسبوع المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» تقديم الإعلامي محمد موسى المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، إن الحكومة حريصة على وصول الدعم لمستحقيه خاصة بعد ارتفاع الأسعار، وأنها تتابع الإجراءات التي تقوم بها وزارة التموين بالاتفاق مع عدد من الوزارات لتنقية البيانات وتحديثها لكي يتم تحقيق الهدف الأساسي منها.