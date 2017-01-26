صرح الدكتور حمدي الطباخ وكيل مديرية الصحة بمحافظة البحيرة بأنه لا توجد أي حالات مؤكدة لأنفلونزا الطيور بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة طوال عام 2016 وحتى اليوم، مؤكدا تمام إجراءات الترصد ومكافحة العدوى بصفة دورية بجميع المستشفيات والإدارات الصحية .

فى السياق ذاته، أسفرت حملة التحصينات التى نفذتها مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة في مراكز كوم حمادة والتحرير التابعتين لبؤرة المنوفية حتى اليوم، عن تحصين 4500 طائر، وفى مراكز إدكو وأبو حمص وكفر الدوار التابعين لبؤرة إدكو عن تحصين 15 ألفا و925 طائرا، وجاري استكمال التحصينات الاحترازية بباقي مدن ومراكز المحافظة.

وصرح الدكتور جاد الله الخولي مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة بأنه لا توجد حالات إصابة بالمزارع أو التجمعات المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة ، لافتا إلى أن التحصينات تتم للتربية المنزلية من بيت لبيت بمعرفة الطبيب المختص واللجنة المعاونة كإجراء احترازى لمنع انتشار العدوى.

من جانبه، شدد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتحصين الطيور ضد مرض إنفلونزا الطيور للحفاظ على الثروة الداجنة بمدن ومراكز المحافظة، وتكثيف أعمال الترصد بجميع المستشفيات والإدارات الصحية