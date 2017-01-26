قال المستشار خالد سليمان، محامي الدكتور توفيق عكاشة، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قررت إحالة دعوى طعن الاعلامي توفيق عكاشة على إسقاط عضويته من البرلمان لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وتحديدي جلسة 25 مارس المقبل لنظر الطعن، مؤكدًا أن توفيق عكاشة سيعود إلى البرلمان قريبًا بحكم القضاء”.

وأضاف “سليمان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط احمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية “الحدث اليوم”، أن الدكتور توفيق عكاشة قام بصفته اعلامياً بارزاً بلقاء أحد الدبلوماسين الأجانب وذلك بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءاً رسمياً بل كان لقاء تم على المستوى الفردي والشخصي حيث أن صفته النيابية لم يكن لها وجود فى هذا اللقاء ولم يقم بدعوة ذلك المسئول الأجنبي بتلك الصفة النيابية.