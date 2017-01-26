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الرئيس السوداني: علاقتنا مع القاهرة مصابة بمرض الإعلام
الرئيس السوداني عمر البشير

الرئيس السوداني: علاقتنا مع القاهرة مصابة بمرض الإعلام

الخميس، 26 يناير 2017 08:41 م


طالب الرئيس السوداني عمر البشير إيران بوقف برنامجها الذي يستهدف العرب السنّة، ويرمي إلى السيطرة على أجزاء من العالم العربي، حسب رأيه.

وكرر البشير في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط”، الخميس، اتهاماته لطهران بـ “ممارسة التشييع” في أفريقيا بعد ممارسته في السودان.

وحذر البشير من خطورة الوضع العربي الحالي، مشيرًا إلى أن خمس دول عربية ضاعت، وهي العراق وسوريا واليمن وليبيا، وقبلها الصومال، واعتبر أن المنطقة مستهدفة “من حلف صهيوني فارسي غربي”، متوقعًا أن تمضي الأمور إلى الأفضل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وفقًا لشبكة “روسيا اليوم” الروسية.

وبخصوص سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل، أفاد الرئيس السودانى، بأنه ليس هناك أي مبرر لقلق مصر من أعمال سد النهضة في إثيوبيا، مؤكدا أن حصة مصر من المياه مؤمّنة، وأن العلاقات مع القاهرة ليست مصابة إلا بـ”مرض الإعلام المصري”، لافتًا إلى عمليات التضخيم وتأليب الرأي العام.

وأكد البشير أنه لن يترشح مجددا بعد انتهاء ولايته في 2020، لأن الدستور السوداني يمنع ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن عمر البشير متواجد في العاصمة السعودية الرياض، وقد شارك، الأربعاء، إلى جانب الملك سلمان بن عبد العزيز، في حفل تخريج الدفعة 91 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.

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