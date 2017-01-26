 Moheet on google
الخميس 26 يناير 2017 09:25 مساءً
روابط سريعة
بث مباشر.. برشلونة يواجه ريال سوسيداد في إيارب ربع نهائي كأس أسبانيا
برشلونة

بث مباشر.. برشلونة يواجه ريال سوسيداد في إيارب ربع نهائي كأس أسبانيا

الخميس، 26 يناير 2017 09:36 م

يستضيف فريق برشلونة مساء اليوم الخميس نظيره فريق ريال سوسيداد , وذلك في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” كامب نو ” .

وكانت مباراة الذهاب قد إتهت بفوز برشلونة بنتيجة 1-0 .

تشكيلة برشلونة الرسمية : سيليسين ، البا ، بيكيه ، اومتيتي ، روبيرتو ، ماسكيرانو ، جوميز ، دينيس ، نيمار ، ميسي ، سواريز

تشكيلة ريال سوسيداد الرسمية ؛ رولي ، مارتنييز ، نافاس ، يوري ، ارتيز ، ايارامندي ، زوروتوزا ، بريتو ، اوريزابال ، فيلا ، ويليان خوسيه

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3