يستضيف فريق برشلونة مساء اليوم الخميس نظيره فريق ريال سوسيداد , وذلك في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” كامب نو ” .

وكانت مباراة الذهاب قد إتهت بفوز برشلونة بنتيجة 1-0 .

تشكيلة برشلونة الرسمية : سيليسين ، البا ، بيكيه ، اومتيتي ، روبيرتو ، ماسكيرانو ، جوميز ، دينيس ، نيمار ، ميسي ، سواريز

تشكيلة ريال سوسيداد الرسمية ؛ رولي ، مارتنييز ، نافاس ، يوري ، ارتيز ، ايارامندي ، زوروتوزا ، بريتو ، اوريزابال ، فيلا ، ويليان خوسيه