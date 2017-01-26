سفارة مصر بفرنسا تحتفل بالذكري السادسة لثورة يناير بمشاركة الجالية المصريةالخميس، 26 يناير 2017 08:43 م
قال السفير المصري بباريس إيهاب بدوي -في كلمته بالاحتفالية- “مرت ست سنوات على تلك الثورة الشعبية النبيلة التي عبر من خلالها الشعب المصري عن طموحاته في حرية مكفولة ومسئولة.. وعيشٍ كريم.. وعدالةٍ اجتماعية مُستحَقة.. وما شهدته تلك الثورة من خروج عن المسار الذي أراده لها الشعب جاء نتيجةً لممارسات فصيل لم يرَ في مصر سواه وسوى مصالحه، كما كان أيضاً نتاجاً خالصاً لمحاولات خارجية لم تستهدف مصر فقط وإنما العديد من دول المنطقة.. ولكن الشعب الذي ثار من أجل حريته وكرامته.. صوب المسار فجاءت ثورة الثلاثين من يونيو.. لتستعيد إرادة الشعب الحرة وتواصل تحقيق آماله المشروعة وطموحاته المستحقة”.
وأضاف ” واكب الاحتفال بتلك الثورة النبيلة احتفال مصر أيضاً بعيد الشرطة .. تلك المؤسسة الوطنية العريقة التي تساهم في ضمان الأمن والأمان للمواطنين .. ويشارك رجالها الأوفياء بفاعلية في معركة الوطن ضد الإرهاب جنباً إلى جنب مع رجال قواتنا المسلحة الباسلة”.
وتوجه السفير في كلمته بتحيةِ احترامٍ وتقدير وعرفان لأرواح شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير ولشهداء الشرطة المصرية ولكافة شهداء مصر..”الذين جادوا جميعاً بأرواحهم من أجل أن يحيا الوطن.. من أجل إعادة الحقوق لأصحابها.. من أجل منح الأمل لأجيال المستقبل.. وسيخلد التاريخ دورهم الوطني .. وسيظلون قدوة في التضحية والوطنية والعطاء.”
وتابع بدوي “إن التجارب الديمقراطية تكتمل من خلال عملية تراكمية ومستمرة.. تضيف تدريجياً خبرة جديدة ترسخ العملَ السياسي والممارسة الديمقراطية .. وتساهم في توافر مناخ أفضل للنشاط الاقتصادي يساعد وطننا على تجاوز ما يمر به من صعوبات اقتصادية من خلال العمل الجاد من أجل الوطن”.
واختتم السفير كلمته بتأكيد أن ثورة الخامس والعشرين من يناير مثلت خطوة البداية التي وضعت مصر على طريقٍ طويلٍ وصعب ولكنه الطريقُ الصحيح الذي تحتاج مواصلته من أجل تحقيق أهداف تلك الثورة النبيلة.. واستكمالاً لجهود أبناء مصر المخلصين .. الذين أثبتوا أن صور التضحية من أجل الوطن تتعدد ولا تنقطع
-
بالفيديو.. أفضل مواقع تعليم البرمجة
تمثل البرمجة النسبة الأكبر من أفضل 10 وظائف مطلوبة في سوق العمل في السنوات العشر القادمة، وفقاً لموقع “لينكد إن”، وشركة “مايكروسوفت”. إذا كنت تريد تعلم البرمجة، ...Thu, 26 Jan 2017 18:32:27 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
5 أسباب تدفعك لقبول صداقة مديرك على فيس بوك
يعتمد الجواب على عدة عوامل مثل الثقافة السائدة في مكان عملك وشخصية مديرك في العمل، بالإضافة إلى نوع المحتوى المتوافر على صفحتك الشخصية في موقع فيس بوك. وقد يتطلب ...Thu, 26 Jan 2017 15:44:20 GMT
-
6 طرق لعلاج التهاب الحلق بدون اللجوء إلى طبيب
تظهر علامات الإصابة بالتهاب حاد في الحلق، عندما يسيل اللعاب داخل الفم، مع كثرة السعال الذي يعقبه تعب شديد، ويصبح الحلق بعد ذلك في حالة تهيُّج. وليس بالضرورة أن تزور ...Thu, 26 Jan 2017 18:04:42 GMT
-
الليلة.. الإعلان الرسمى لكليب "معاك قلبى" للهضبة عمرو ديابThu, 26 Jan 2017 17:36:39 GMT
-
حملة امنية لضبط الخارجين عن القانون بالاسكندرية
تمكن ضباط مديرية امن الاسكندرية خلال حملاتهم لضبط الخارجين عن القانون والقضاء علي البؤر الاجرامية من ضبط ، 5 قضايا احراز سلاح ناري بدون ترخيص و 19 طلقة نارية مختلفة ...Thu, 26 Jan 2017 17:23:22 GMT
-
أجندة إخبارية ليوم الجمعة 27 يناير
اسوان.. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمدينة أسوان أعمال المؤتمر الشهري الثاني للشباب، الذي سيناقش على مدى يومين قضايا التنمية بمحافظات صعيد مصر. القاهرة- ...Thu, 26 Jan 2017 16:56:00 GMT
-
حبس بطلة كليب «أنا زهقانة» سنةThu, 26 Jan 2017 16:56:00 GMT
-
7 طرق للحصول على عضلات بطن مقسمة
للتمتع بمظهر جذاب، يسعى كثير من الرجال للحصول على عضلات بطن مشدودة، بارزة ومقسمة أو ما يعرف بـ“Six Packs”. إذا كنت من أولئك الرجال المهتمين بعضلات البطن المفتولة، ...Thu, 26 Jan 2017 16:13:33 GMT