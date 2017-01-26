تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور محمود الضبع أولى ندواتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام في الخامسة من مساء غد الجمعة الموافق 27 يناير 2017، وذلك في محور كاتب وكتاب بمبنى صندوق التنمية بأرض المعارض.

وتناقش الندوة كتاب “سبعون عاما على إنشاء جامعة الدول العربية” وهو أحد إصدارات دار الوثائق القومية وكتب له التقديم الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة.

ويتحدث في الندوة كل من المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، وهو من مواليد مركز المحمودية محافظة البحيرة في نوفمبر 1944. ودرس بمدارس دمنهور الإعدادية والثانوية. وحصل على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة عام 1966. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة لندن عام 1977. ثم التحق بالسلك الدبلوماسي فعمل في سفارتي مصر ببريطانيا والهند. كما تم انتخابه عضوا بمجلس الشعب. كما أن له عدة مؤلفات منها الرهان على الحصان العرب الأصل والصورة الرؤية الغائبة تجديد الفكر القومي من نهج الثورة إلى فكر الإصلاح.

كما تتحدث في الندوة الدكتورة منى مكرم عبيد أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وشغلت مناصب عديدة، منها خبيرة للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لها أيضًا مؤلفات عديدة بالإنجليزية والعربية والفرنسية، وحصلت على وسام جوقة الشرف برتبة ضابط من الرئيس الفرنسي ساركوزي وذلك لدعمها للعلاقات المصرية الفرنسية.