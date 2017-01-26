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نبيلة مكرم تزور مستشفى الشرطة بصحبة وفد من الجاليات المصرية في الخارج
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم‎

نبيلة مكرم تزور مستشفى الشرطة بصحبة وفد من الجاليات المصرية في الخارج

الخميس، 26 يناير 2017 08:31 م
أ ش أ

زارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مستشفى هيئة الشرطة في العجوزة، وفى صحبتها وفد من الاتحادات والجاليات المصرية فى الخارج وذلك انطلاقا من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة زيارة أبطال الشرطة، حيث التقت رجال الشرطة المصابين جراء مشاركتهم فى العمليات الأمنية، واطمأنت على حالتهم الصحية، وأشادت بالرعاية الطبية التى تقدم لهم، متمنية الشفاء العاجل لهم والعودة لاستكمال رسالة الأمن فى خدمة الوطن.

ورافق اللواء أيمن جاد مساعد أول وزير الداخلية، وفد الجاليات والاتحادات المصرية فى الخارج وعلى رأسهم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى زيارتهم لمصابي الإرهاب بشمال سيناء .

وأعربت وزيرة الدولة نبيلة مكرم ، عن اعتزازها وتقديرها للجهود والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة، ولدورهم الوطنى فى حفظ الأمن والاستقرار وحماية البلاد من كل المخاطر مهما كانت التحديات، مشيرة إلى أن الاتحادات والجاليات المصرية في الخارج رحبت بدعوتها لزيارة أبطال الشرطة، وأصروا على التواجد وسط هولاء الأبطال لنقل تضحياتهم وكفاحهم للمصريين في الخارج.

ووجهت الوزيرة التهنئة لرجال الشرطة في عيدهم ، مقدمة شكرها وتقديرها لأمهات وزوجات وأسر هولاء الأبطال، وأكدت انهم لايقلوا فى البطولة أبدا عن أزواجهم، لانهم يجاهدون فى تربية أولاد هؤلاء اللأبطال فى غيابهم.

وحملت الجاليات والاتحادات المصرية باقات من الورود لهولاء الأبطال، واشادوا بجهودهم وتضحياتهم فى سبيل تراب هذا الوطن، مؤكدين مدى سعادتهم بتواجدهم وسط هولاء الأبطال الذين قدموا مصلحة هذا الوطن على أرواحهم.
ومن جانبهم، أعرب المصابون عن امتنانهم بتلك الزيارة، عازمين على استكمال واجبهم الوطنى لحماية أمن وأمان الوطن والشعب المصري العظيم مطالبين ممثلي الجاليات والاتحادات بنقل صوتهم الى كل المصريين بالخارج، بان مصر في امان يحميها رجال عاهدوا الله على حفظها .

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