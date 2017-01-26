 Moheet on google
الخميس 26 يناير 2017 07:47 مساءً
روابط سريعة
رمضان صبحي يكشف سر عصبيته على كوبر في لقاء أوغندا
رمضان صبحي

رمضان صبحي يكشف سر عصبيته على كوبر في لقاء أوغندا

الخميس، 26 يناير 2017 08:31 م
متابعات

كشف رمضان صبحى، نجم منتخب مصر وستوك سيتى الإنجليزى، أن غيرته على المشاركة فى المباريات وراء العصبية التى ظهر بها عقب تبديله أمام أوغندا التى انتهت بفوز الفراعنة 1 / 0، فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة التى شهدت تأهل مصر وغانا لدور الـ8.

وتابع رمضان صبحى فى تصريحات لقناة ON SPORT: “عصبيتى وقت التغيير ليس للاعتراض على قرار المدير الفنى هيكتور كوبر الذى أكنّ له كل احترام وتقدير، ولكن لرغبتى فى مواصلة اللعب وتحقيق الفوز”، مضيفا: “الجميع لديه هدف واحد داخل صفوف الفراعنة وهى المشاركة وهذا حق أصيل لرفع اسم مصر عاليا، وملتزم بقرارات الجهاز الفنى فى أى مباراة ولن أفتعل أى أزمات أو مشاكل وسأنتظر الفرصة من جديد”.


وأضاف لاعب المنتخب الوطنى: “أتمنى أن يبتعد الجميع عن متابعة الفرعيات والتركيز من المنتخب فى الأمور التى تؤثر علينا بالسلب، لدينا هدف واحد الآن وهو الفوز بكأس الأمم وتحقيق بطولة لهذا الجيل الواعد”.


وقال رمضان صبحى: “مواجهة المغرب يوم الأحد المقبل فى دور الـ8 لكأس الأمم الأفريقية صعبة للغاية، ولكننا سنلعب للتأهل للدور قبل النهائى”، مؤكداً أن الحساسية الموجودة مع منتخبات شمال أفريقيا انتهت لأن هذا الجيل لم يلعب أى مباراة مع الجزائر أو المغرب.


وأضاف صبحى، أنه يتواصل مع خطيبته ابنة إكرامى وشقيقة حارس الأهلي شريف إكرامى بصفة يومية، مؤكدا أنها تسانده باستمرار.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3