رمضان صبحي يكشف سر عصبيته على كوبر في لقاء أوغنداالخميس، 26 يناير 2017 08:31 م
كشف رمضان صبحى، نجم منتخب مصر وستوك سيتى الإنجليزى، أن غيرته على المشاركة فى المباريات وراء العصبية التى ظهر بها عقب تبديله أمام أوغندا التى انتهت بفوز الفراعنة 1 / 0، فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة التى شهدت تأهل مصر وغانا لدور الـ8.
وتابع رمضان صبحى فى تصريحات لقناة ON SPORT: “عصبيتى وقت التغيير ليس للاعتراض على قرار المدير الفنى هيكتور كوبر الذى أكنّ له كل احترام وتقدير، ولكن لرغبتى فى مواصلة اللعب وتحقيق الفوز”، مضيفا: “الجميع لديه هدف واحد داخل صفوف الفراعنة وهى المشاركة وهذا حق أصيل لرفع اسم مصر عاليا، وملتزم بقرارات الجهاز الفنى فى أى مباراة ولن أفتعل أى أزمات أو مشاكل وسأنتظر الفرصة من جديد”.
وأضاف لاعب المنتخب الوطنى: “أتمنى أن يبتعد الجميع عن متابعة الفرعيات والتركيز من المنتخب فى الأمور التى تؤثر علينا بالسلب، لدينا هدف واحد الآن وهو الفوز بكأس الأمم وتحقيق بطولة لهذا الجيل الواعد”.
وقال رمضان صبحى: “مواجهة المغرب يوم الأحد المقبل فى دور الـ8 لكأس الأمم الأفريقية صعبة للغاية، ولكننا سنلعب للتأهل للدور قبل النهائى”، مؤكداً أن الحساسية الموجودة مع منتخبات شمال أفريقيا انتهت لأن هذا الجيل لم يلعب أى مباراة مع الجزائر أو المغرب.
وأضاف صبحى، أنه يتواصل مع خطيبته ابنة إكرامى وشقيقة حارس الأهلي شريف إكرامى بصفة يومية، مؤكدا أنها تسانده باستمرار.
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