إطلاق أسماء شهداء الجيش على شوارع شمال سيناءالخميس، 26 يناير 2017 08:14 م
قررت اللجنة العليا الدائمة للتسميات بمحافظة شمال سيناء إطلاق أسماء عدد من الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين على شوارع ومدارس ومنشآت المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم /الخميس/ برئاسة اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وبحضور اللواء أشرف البغدادى مساعد مدير الأمن، والعميد أسامة الغندور رئيس مركز ومدينة العريش، وعدلى اليمانى رئيس مركز ومدينة بئر العبد، ووائل الحمراوى رئيس مركز ومدينة الحسنة، وممثلي (التربية والتعليم والأوقاف والأزهر الشريف والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء) ، ومديرى الإدارات المعنية فى ديوان عام المحافظة.
وعرض المحافظ على اللجنة قائمة بأسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين ، كما استعرض المحافظ المدارس والشوارع وبعض المنشآت الأخرى المسماة بأسماء الشهداء والرموز ، وموقف المدارس والشوارع التى يمكن إطلاق أسماء الشهداء عليها والطلبات الواردة من بعض الجهات لتكريم أسماء الشهداء ، والطلبات المقدمة من أسر الشهداء ورغباتهم فى اطلاق أسمائهم على بعض المدارس والشوارع والمنشآت العامة.
ووافقت اللجنة على إطلاق أسماء الشهداء على عدد من المدارس والمعاهد الأزهرية والشوارع فى كل من العريش وبئر العبد والحسنة ونخل ، وأصدر المحافظ توجيهاته إلى رؤساء المراكز والمدن ومسئولي التربية والتعليم والأزهر بتعديل أسماء الشوارع والمدارس والمعاهد المختارة واطلاق أسماء الشهداء عليها طبقا لقرارات اللجنة .
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