 Moheet on google
الخميس 26 يناير 2017 07:42 مساءً
روابط سريعة
السيسي يوفد مندوبا للمشاركة في جنازة" سيد حجاب"
سيد حجاب

السيسي يوفد مندوبا للمشاركة في جنازة" سيد حجاب"

الخميس، 26 يناير 2017 08:10 م

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد ياسر عبد العال، للمشاركة في تشييع جنازة المرحوم الشاعر الكبير سيد حجاب، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3