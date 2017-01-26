5 أسباب تدفعك لقبول صداقة مديرك على فيس بوك

يعتمد الجواب على عدة عوامل مثل الثقافة السائدة في مكان عملك وشخصية مديرك في العمل، بالإضافة إلى نوع المحتوى المتوافر على صفحتك الشخصية في موقع فيس بوك. وقد يتطلب ...