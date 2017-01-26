تمثل البرمجة النسبة الأكبر من أفضل 10 وظائف مطلوبة في سوق العمل في السنوات العشر القادمة، وفقاً لموقع “لينكد إن”، وشركة “مايكروسوفت”.

إذا كنت تريد تعلم البرمجة، فإن هذا الفيديو سيفيدك؛ إذ يرشدك فيه لأفضل مواقع توفر دروساً تعليمية للمبتدئين، منها منصة كود أكاديمي (codecademy.com)، وكود أفينجيرز (codeavengers.com)، وكذا أكاديمية حاسوب (academy.hsoub.com)، للمشاهدة.اضغط هنا.