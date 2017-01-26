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تامر أمين لـ"شيرين":"بتهرتلي"
تامر أمين

تامر أمين لـ"شيرين":"بتهرتلي"

الخميس، 26 يناير 2017 08:34 م

 
استهجن الإعلامي تامر أمين هجوم المطربة شيرين عبدالوهاب على الهضبة عمرو دياب خلال حفل زفاف الفنان عمرو يوسف وكندة علوش بأسوان يوم الجمعة الماضى، قائلًا: «اللي طلع منها وترنحها على المسرح هرتلة»، لافتًا إلى أن ما بدر من شيرين يؤكد أنها لم تكن في حالة من التركيز أو الثبات ولن أقول مخمورة.

ولفت خلال برنامجه “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، إلى أن عمرو دياب يعد أحد أهرامات مصر الفنية ونموذجا للنجاح والتربع على القمة، لافتًا إلى أن الهضبة لا ينتظر أحدا يدافع أو يتحدث عنه، حيث إن أعماله تتحدث عن نفسها.

وتابع: “بقول لمن يسخر من عمرو دياب اعملوا زيه وبعدين ابقوا اتكلموا”، مشيرًا إلى أن إعلان شيرين عن تبرعها بنصف مليون جنيه للأعمال الخيرية والفقراء بعد تجاوزها في الهضبة لن يغفر لها، موضحًا أن الاعتذار ليس بالتبرع ولكن بتسجيل احترام الجمهور والظهور بالصورة اللائقة، واصفًا تجاوزها بالتصرف المؤسف.

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