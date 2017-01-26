شهد تدريب منتخب مصر بمدينة بورت جنتيل بالجابون، مواصلة محمد عبد الشافى تدريباته التأهيلية منفرداً بعيداً عن الفريق، بعد إصابته بالتواء فى الكاحل عقب مباراة أوغندا التى شهدت فوز الفراعنة بهدف أحرزه عبد الله السعيد، فى الجولة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب المغرب يوم الأحد المقبل فى التاسعة مساء، ضمن مباريات دور الـ 8 لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون. ووضع الجهاز الطبى لمنتخب مصر تدريبات علاجية لعبد الشافى من أجل إلحاقه بمباراة المغرب.