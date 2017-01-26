قالت النائبة عن حركة نداء تونس أسماء أبو الهناء، اليوم الخميس إن ما أدلت به في حق اليهود في جلسة برلمانية “خطأ غير مقصود وزلة لسان وإن كان خطأ فادحا بالنسبة لسياسي وبرلماني يمثل جميع المواطنين ويدافع عن حقوقهم”.

وأضافت النائبة -في تصريحات صحفية بحضور الممثل القانوني للجالية اليهودية التونسية بالخارج أفيشاي حطاب- أنها ستواصل تقديم اعتذارها لكافة التونسيين في الداخل والخارج.

بدوره، عبر الممثل القانوني للجالية اليهودية التونسية بالخارج عن قبوله شخصيا لاعتذار النائبة أبو الهناء التي تربطه بها صداقة منذ فترة، مؤكدا أمله أن يقبل التونسيون بكافة أطيافهم سواء في الداخل أو في الخارج اعتذارات النائبة المذكورة.

وأشار في هذا الشأن إلى أن مصلحة تونس ورايتها تهم كافة التونسيين مهما كانت ديانتهم ومهما اختلفت دياناتهم مضيفا “كلنا تونسيون وتونس فوق الجميع”.

كانت النائبة قد أثارت غضبا داخل البرلمان في الآونة الأخيرة بعد أن قالت في جلسة لمناقشة مشروع القانون متعلق بالتسجيل العقاري الإجباري للأراضي التي هي ملك لليهود في تونس ” يهود ... حاشاكم” وهي عبارة باللهجة التونسية تفيد التطير قبل أن تعتذر في نفس الجلسة.