تأسيس الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي بالخرطوم غداالخميس، 26 يناير 2017 08:25 م
يعقد المؤتمر العام لتأسيس الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي غدا الجمعة ولمدة 3 أيام بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بحضور مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود، ومشاركة وفود من المؤسسات الصحفية والإعلامية من 25 دولة عربية وإفريقية.
وأوضحت رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المهندسة عزة عوض الكريم - في تصريحات صحفية اليوم - أن الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي، هو منظمة مستقلة غير حكومية ذات نفع عام ولا تهدف للربح، تهتم بالإعلام والنشر الرقمي والإلكتروني، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، لافتة إلى أن الاتحاد يتكون من المؤسسات والجمعيات والأفراد المهتمين بالإعلام الرقمي في البلدان العربية والإفريقية.
وأضافت أن المؤتمر سيكون بمثابة الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي، لافتة إلى أن المؤتمر سيناقش العديد من أوراق العمل المقدمة وتجارب الخبراء بهدف إثراء المحتوى الرقمي العربي والإفريقي، وتحقيق التنمية المستدامة باستخدام التقانة الرقمية.
ودعت الإعلامين السودانيين والمهتمين بالإعلام الرقمي، للمشاركة في أعمال المؤتمر وإثراء فعالياته بالنقاش الهادف والبناء الذي يسهم في بناء الاتحاد وتقويته.
وفي سياق متصل، بدأت الوفود العربية والأفريقية المشاركة في أعمال المؤتمر، التوافد على العاصمة السودانية، حيث وصل مطار الخرطوم الدولي اليوم ممثلو العراق وقطر وسلطنة عمان وتونس والجزائر والأردن، ويتوالى وصول ممثلي بقية الدول تباعا
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