نظمت مبادرة “إعلامنا” الشبابية، اليوم الخميس، فعالية بعنوان “بره الكادر”، وذلك في إطار أنشطتها التي تهدف إلى التثقيف الإعلامي، وبناء كوادر إعلامية شبابية.

ضمن سلسة فعاليات التي أقيمت بساقية عبد المنعم الصاوي تم تسليط الضوء على المهن الإعلامية التي تعمل دائمًا وراء الكواليس، وبعيدًا عن الأضواء مع التعريف بدورها الأساسي والمحوري في ظهور أي عمل إعلامي، حيث استضافت المبادرة في اللقاء الأول كلًا من أحمد الليثي، المعد ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، ورئيس قسم الفيتشر والملفات بموقع مصراوي، وحسام مصطفى إبراهيم صاحب موقع ومبادرة “اكتب صح”.

وتم خلال اللقاء مناقشة مهنتي الإعداد التليفزيوني، والديسك الصحفي، والتعريف بهما، ودورهما الهام فى المنتج الإعلامى الناجح، وتم الإجابة عن أسئلة الجمهور في كل ما يتعلق بالمهنتين وكيفية التميز فيهما، بالإضافة إلى إتاحة فرص التدريب والتطوع التي تطرحها المبادرة في كل فعالياتها، تحت إشراف طاهرة طارق.

الجدير بالذكر أن مبادرة إعلامنا هي مبادرة إعلامية شبابية مستقلة، تأسست في مصر عام 2015، و تسعى إلى خلق مجتمع إعلامي شبابي مهني ومستقل عن طريق نشر ثقافة التطوع والتنمية، والتثقيف الإعلامي، وتأهيل شباب الإعلاميين، وإطلاق مشروعات إعلامية وتثقيفية تمثل تجاربًا للإعلام البديل، بالإضافة إلى تأهيل كوادر قادرة على قيادة تلك المشروعات.