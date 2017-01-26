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الأهرام للمجمعات الاستهلاكية تعلن عن تطوير 99 فرعا وافتتاح مجمع الدمغة والموازيين
مجمعات استهلاكية تموين

الأهرام للمجمعات الاستهلاكية تعلن عن تطوير 99 فرعا وافتتاح مجمع الدمغة والموازيين

الخميس، 26 يناير 2017 08:02 م
أ ش أ

قال العميد إيهاب الليثي رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية انه تم الانتهاء من تطوير 99 فرعا من فروع الشركة البالغة 160 فرعا فى اطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الارتقاء بمستوى المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

وأضاف الليثي في تصريحات صحفية اليوم، انه سيتم خلال اسبوعين افتتاح مجمع “الدمغة والموازين ” بمنطقة باب الشعرية بعد اعادة تطويره بتكلفة استثمارية بلغت نحو 3 ملايين جنيه.

وفيما يتعلق بضخ السلع بفروع الشركة قال الليثي انه منذ بداية الشهر الجاري تم ضخ 35 ألف كرتونة زيت بمعدل 1750 كرتونة كما تم ضخ 300 طن أرز هندي بمعدل 15 طن يوميا ، بالإضافة الى 40 طن للأرز المصري يتم بيعه بسعر 5ر7 جنيه على البطاقة التموينية .

وأضاف أنه يتم يوميا ضخ 70 طن سكر ، مشيرا الى انه يتم بيعه على البطاقة التموينية بسعر 7 جنيهات كما يتوافر بالمجمعات سكر حر سعة 2 كيلو جرام بسعر 21 جنيها ، كما يتوافر بالمجمعات لحوم مجمدة (برازلي) بسعر 48 جنيه للكيلو منخفضة بمقارنة بمثيلتها بالقطاع الخاص والتى تباع بسعر 65 جنيها للكيلو، بالاضافة الى اللحوم السودانية الطازجة بسعر 75 جنيها للكيلو ، مشيرا الى انه يتم يوميا متابعة عمليات الضخ لتلافي حدوث اي نقص بالفروع.
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