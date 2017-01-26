الأهرام للمجمعات الاستهلاكية تعلن عن تطوير 99 فرعا وافتتاح مجمع الدمغة والموازيينالخميس، 26 يناير 2017 08:02 م
قال العميد إيهاب الليثي رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية انه تم الانتهاء من تطوير 99 فرعا من فروع الشركة البالغة 160 فرعا فى اطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الارتقاء بمستوى المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وبأسعار تنافسية.
وأضاف الليثي في تصريحات صحفية اليوم، انه سيتم خلال اسبوعين افتتاح مجمع “الدمغة والموازين ” بمنطقة باب الشعرية بعد اعادة تطويره بتكلفة استثمارية بلغت نحو 3 ملايين جنيه.
وفيما يتعلق بضخ السلع بفروع الشركة قال الليثي انه منذ بداية الشهر الجاري تم ضخ 35 ألف كرتونة زيت بمعدل 1750 كرتونة كما تم ضخ 300 طن أرز هندي بمعدل 15 طن يوميا ، بالإضافة الى 40 طن للأرز المصري يتم بيعه بسعر 5ر7 جنيه على البطاقة التموينية .
وأضاف أنه يتم يوميا ضخ 70 طن سكر ، مشيرا الى انه يتم بيعه على البطاقة التموينية بسعر 7 جنيهات كما يتوافر بالمجمعات سكر حر سعة 2 كيلو جرام بسعر 21 جنيها ، كما يتوافر بالمجمعات لحوم مجمدة (برازلي) بسعر 48 جنيه للكيلو منخفضة بمقارنة بمثيلتها بالقطاع الخاص والتى تباع بسعر 65 جنيها للكيلو، بالاضافة الى اللحوم السودانية الطازجة بسعر 75 جنيها للكيلو ، مشيرا الى انه يتم يوميا متابعة عمليات الضخ لتلافي حدوث اي نقص بالفروع.
ر
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
5 أسباب تدفعك لقبول صداقة مديرك على فيس بوك
يعتمد الجواب على عدة عوامل مثل الثقافة السائدة في مكان عملك وشخصية مديرك في العمل، بالإضافة إلى نوع المحتوى المتوافر على صفحتك الشخصية في موقع فيس بوك. وقد يتطلب ...Thu, 26 Jan 2017 15:44:20 GMT
-
الليلة.. الإعلان الرسمى لكليب "معاك قلبى" للهضبة عمرو ديابThu, 26 Jan 2017 17:36:39 GMT
-
حملة امنية لضبط الخارجين عن القانون بالاسكندرية
تمكن ضباط مديرية امن الاسكندرية خلال حملاتهم لضبط الخارجين عن القانون والقضاء علي البؤر الاجرامية من ضبط ، 5 قضايا احراز سلاح ناري بدون ترخيص و 19 طلقة نارية مختلفة ...Thu, 26 Jan 2017 17:23:22 GMT
-
حبس بطلة كليب «أنا زهقانة» سنةThu, 26 Jan 2017 16:56:00 GMT
-
7 طرق للحصول على عضلات بطن مقسمة
للتمتع بمظهر جذاب، يسعى كثير من الرجال للحصول على عضلات بطن مشدودة، بارزة ومقسمة أو ما يعرف بـ“Six Packs”. إذا كنت من أولئك الرجال المهتمين بعضلات البطن المفتولة، ...Thu, 26 Jan 2017 16:13:33 GMT
-
5 أسرار صحية تحملها أحماض "أوميجا 3"
خلصت مجموعة جديدة من الأبحاث إلى ضرورة تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية بما يعادل 2% من مجموع السعرات الحرارية المتناولة يومياً، وذلك لما لها من فوائد تفوق التوقعات. ...Thu, 26 Jan 2017 16:13:33 GMT
-
وزير النقل العراقي يفتتح مشروع ميناء "أبو فلوس" الاستثماري في البصرة
افتتح وزير النقل العراقي كاظم حمامي مشروع ميناء “أبو فلوس” الاستثماري في البصرة جنوبي العراق اليوم الخميس.. وقال: إن المشروع يساهم في دعم الاقتصاد وحركة الموانئ ...Thu, 26 Jan 2017 15:27:44 GMT
-
تمارين بسيطة لتخفيف آلام الركبة
نصح الطبيب بيتر باووم بإجراء بعض التمارين البسيطة التي تساعد على تخفيف العبء عن مفصل الركبة أثناء القيام بمهام الحياة اليومية. وأوضح الطبيب الألماني أن مفصل ...Thu, 26 Jan 2017 14:42:14 GMT