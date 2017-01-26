أعلن نادي أشبيلية الإسباني، اليوم الخميس، أن جزءًا من ملعبه قد يغلق لمباراة واحدة في إطار جهود الاتحاد الإسباني لمكافحة الهتافات المسيئة.

وأمام أشبيلية، مهلة 10 أيام للرد على قرار معاقبته، بعد أن أطلقت بعض جماهيره، هتافات مسيئة خلال مواجهة مالاجا في وقت سابق من الموسم الجاري.

وقال أشبيلية، في بيان: “رأت لجنة المسابقات بالاتحاد، أن المخالفة خطيرة جدًا، وتعتبر أن فرض غرامة أخرى لن يجدي نفعًا بالنظر؛ لأن الغرامات المتتالية، لم تساهم في القضاء على الهتافات”.

وأضاف “وبالتالي فإنها تقترح إغلاقًا جزئيًا لإستاد رامون سانشيز بيزخوان، لمباراة واحدة.”

وتسعى الكرة الإسبانية لمكافحة ما تعتبره هتافات بغيضة في المباريات منذ قتل مشجع ديبورتيفو على يد مجموعة من مشجعي أتلتيكو مدريد، في صدامات عنيفة قبل مباراة في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وفرض الاتحاد الإسباني، عقوبات عديدة على أشبيلية بسبب مخالفات من جانب بعض المشجعين المتعصبين وفي 2015 واجه مقترحا بإغلاق جزئي لملعبه لثماني مباريات بسبب وقائع حدثت في مواجهة أتلتيك بيلباو ولكن العقوبة تقلصت في وقت لاحق إلى غرامة بقيمة 75 ألف يورو (80152 دولارا).