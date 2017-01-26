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متصلة للجندي:"جوزي بيقول الشيوخ ما بيصلوش".. والداعية: واخدين كارت من المحافظ
خالد الجندي

متصلة للجندي:"جوزي بيقول الشيوخ ما بيصلوش".. والداعية: واخدين كارت من المحافظ

الخميس، 26 يناير 2017 08:03 م

 
أحرجت متصلة تدعى «سمر»، الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، والشيخ إسلام النواوي، على الهواء، قائلة: هل صليتم المغرب أم لا.. جوزي بيقولي الشيوخ يتحدثون عن فضل الصلاة وهم مصلوش المغرب، ما أثار مزاح الشيوخ.

ورد الشيخ خالد الجندي، خلال برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على قناة “dmc”، ساخرًا: “احنا واخدين كارت من المحافظ”، رافعا يده قائلا: «أقسم برب الكعبة والله الذي لا إله غيره إحنا في الفاصل قمنا صلينا المغرب جماعة وكان يؤمنا الشيخ رمضان عبد المعز خلال الفاصل».

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