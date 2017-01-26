أسامة نبيه: لم نتجنب مواجهة المغرب في ربع نهائي بطولة إفريقياالخميس، 26 يناير 2017 07:43 م
أكد أسامة نبيه المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، أن المنتخب لم يسع لتجنب مواجهة المغرب في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 207 بالجابون.
وحسم منتخب مصر تأهله لربع نهائي البطولة القارية، بعد التغلب أمس الأربعاء على المنتخب الغاني بهدف نظيف، سجله محمد صلاح نجم فريق روما الإيطالي، في اللقاء الذي جمعهما على استاد بورت جنتيل، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.
وكانت تقارير صحفية ألمحت إلى رغبة الجهاز الفني لمنتخب مصر، في التعادل مع غانا، وليس الفوز، من أجل تجنب مواجهة المغرب، واللعب أمام منتخب الكونغو، في الدور ربع النهائي.
وقال أسامة نبيه – في تصريحات اليوم الخميس – إن منتخب مصر لم يلعب مباراة غانا بأي حسابات سوى تحقيق الفوز، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يفكر فقط في المباراة التي يخوضها المنتخب.
وأوضح نبيه، أن كل مواجهات دور الثمانية لبطولة إفريقيا صعبة للغاية، مؤكدا عدم وجود فريق قوي وآخر ضعيف في المنتخبات التي تأهلت للدور ربع النهائي.
وأشار مدرب المنتخب إلى أن الفوز على غانا منح اللاعبين ثقة كبيرة في قدرتهم على إكمال مشوار البطولة، والتطلع للمنافسة على اللقب، مؤكدا أن مباراة المغرب ستكون صعبة على الفريقين.
وعن أزمة رمضان صبحي مع هيكتور كوبر المدير الفني، أكد نبيه أن الأمر انتهى تماما، وأن اللاعب في حسابات الجهاز الفني في اللقاءات القادمة، مشيرا إلى أن المدير الفني للفراعنة يختار التشكيل واللاعبين الأساسيين وفقا لطريقة اللعب التي يعتمد عليها في كل مباراة على حدا.
وكان رمضان صبحي قد اعترض على هيكتور كوبر بعدما قام الأخير بتغييره في الشوط الثاني من مباراة مصر وأوغندا.
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