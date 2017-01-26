قال وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية الدكتورعبد الناصر نسيم عطيان بأن المديرية تنظم غدا الجمعة قافلة إلى مساجد إدارة الرمل بمناطق الفلكي والزوايدة وخورشيد والمهاجرين وذلك لأداء الخطبة الموحدة تحت عنوان ( الحفاظ على الأمن وأثره في تحقيق التنمية.

وأكد أنه تم إختيار عدد كبير من السادة الأئمة والدعاة المستنيرين لأداء خطبة الجمعة الموحدة بهذه المناطق المهمة والتى تحتاج إلى علماء متميزين لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن الدين الإسلامى.

واضاف أن القافلة تأتى فى سياق الضرب بيد من حديد على أيدى أولئك المتطرفين والجهلة بروح الإسلام ولبه وسماحته.

وتابع أن هذه القافلة تأتى استمرارا للدور الرائد الذي تتبناه مديرية أوقاف الأسكندرية في شرح صحيح الدين الإسلامى الحنيف وإظهار الصورة الحقيقية لسماحته ووسطيته واعتداله ويشرف عليها فضيلة وكيل الوزارة تنفيذا لتعليمات الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف.