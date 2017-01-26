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أزهري: أنا ضد الزواج في بيت العائلة
زواج

أزهري: أنا ضد الزواج في بيت العائلة

الخميس، 26 يناير 2017 07:39 م

 

قال الشيخ “إبراهيم رضا” العالم الأزهري، أنه ضد الزواج في بيت العائلة، ويفضل تخصيص بيت للزوجة بعيدًا عن الأسرة، قائلًا: «بيت العائلة لا يمنح الزوجين الخصوصية التي منحها ربنا للأزواج».

وأردف «رضا»، خلال برنامج «فتاوى»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن الرجل ملزم بتوفير منزل خاص لزوجته، مؤكدًا أن بر الوالدين ليس له علاقة ببيت العائلة.

وتابع: «بر الأم شيء.. وبيت الزوجية شيء آخر.. لو بدأنا صح هنفضل محافظين على العلاقة».

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