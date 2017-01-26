أعلنت الصفحة الرسمية للمطرب عمرو دياب، عن طرح الإعلان الرسمى للكليب الجديد لأغنية معاك قلبى، اليوم الخميس، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات.

وكتبت صفحة عمرو دياب على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “انتظروا الليلة الإعلان الرسمى لكليب عمرو دياب الجديد معاك قلبى حصريًا على عالم عمرو دياب”.

يذكرأن النجم عمرو دياب قد انتهى من تصوير كليب أغنية “معاك قلبى” التى طرحها ضمن ألبومه الأخير “أحلى وأحلى” ، والأغنية من كلمات تامر حسين ولحن محمد النادى وتوزيع أسامة الهندى ومهندس صوت حسين بركات، وقد حققت الأغنية ما يزيد عن 10 ملايين مشاهدة على اليوتيوب، والكليب تم تصويره فى منطقة القلعة وأخرجه هادى الباجورى.