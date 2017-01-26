تعرف على شرط رانييري لبيع مهاجم ليستر سيتيالخميس، 26 يناير 2017 07:45 م
قال كلاوديو رانييري، مدرب نادي ليستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، إن النادي لن يتعرض للضغط لبيع مهاجمه ليوناردو اولوا مقابل مبلغ متواضع.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن اولوا الذي شارك أساسيا في مباراة واحدة بالدوري هذا الموسم، طلب الرحيل بعد إحباطه لتقلص فرص مشاركته في الفريق الأول.
وقال رانييري اليوم “أريد استمراره لأنه لاعب جيد. بالطبع فهو يريد اللعب أكثر. لو أراد أي فريق عليه دفع مقابل ذلك وهذا كل ما في الأمر”.
ووصف أوراسيو روسي، مدير أعمال اولوا، رانييري “بالكاذب”، وزعم أن المدرب الإيطالي لم يف بوعوده للاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأضاف رانييري “مدير أعماله قال إني كاذب. علاقتي رائعة دائما مع ليو”.
وأكد أيتور كارانكا مدرب ميدلسبره، أن لاعب الوسط جاستون راميريز يريد الرحيل إلى ليستر، لكن رانييري التزم الصمت بشأن ذلك.
وأضاف المدرب الإيطالي “لا يمكن تأكيد أي شيء. لا يمكني الحديث عن تكهنات. خلال ستة أيام سنعرف كل شيء”.
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