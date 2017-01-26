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ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الجليدي في كشمير إلى 15 شخصا
انهيار جليدي في النمسا

ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الجليدي في كشمير إلى 15 شخصا

الخميس، 26 يناير 2017 07:53 م
أ ش أ

أعلن مسؤولون في الشرطة والجيش بالهند ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الجليدي في ولاية كشمير المتنازع عليها إلى 11 جنديا وأربعة مدنيين.

وقال المتحدث باسم الجيش الهندي العقيد راجيش كاليا - في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس - إن الجيش انتشل جثث عشرة جنود لقوا حتفهم في انهيار جليدي في اليوم السابق.

وأضاف أنه تم إنقاذ عددا من رجال الجيش بعد أن حاصرتهم الانهيارات الجليدية، بينما ذكر متحدث باسم الشرطة أن أربعة مدنيين قتلوا، بينهم طفلان لأسرة تعرض منزلها لانهيار جليدي آخر.
وشهدت كشمير تساقط ثلوج غزيرة - هذا الأسبوع - وحذرت السلطات من خطر الانهيارات الجليدية خلال اليومين المقبلين. وانقطعت خطوط الكهرباء والاتصالات في بعض المناطق.

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