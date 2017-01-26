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فتح معبر رفح بعد غد لمدة 4 أيام لعبور العالقين
معبر رفح ـ العالقين ـ قطاع غزة ـ مصر

فتح معبر رفح بعد غد لمدة 4 أيام لعبور العالقين

الخميس، 26 يناير 2017 07:22 م

قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح في الاتجاهين من السبت الموافق ٢٨يناير حتى الثلاثاء 31 من الشهر ذاته،  لعبور الحالات الإنسانية و العالقين والطلبة و إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وفقا للإجراءات المتبعة.

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