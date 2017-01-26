نعى مجلس امناء حزب المصريين الاحرار على لسان رئيس المجلس الدكتور صلاح فضل ، المبدع الأصيل الشاعر سيد حجاب الذي عرف كيف ينطق بلسان الشعب المصري ، و كيف يحول لغته إلى أناشيد عذبة و مقاطع درامية عميقة تجسد ارادة المواطنين و يعكس أصالته و تكشف عن روحه المناضلة في البناء و التقدم .

واكد الحزب ان المبدع الراحل استطاع من خلال الدراما أن يحيلها الى ألحان وطنية تبعث الهمة و تستثير القوة الكامنة فى فى الروح المصرية لكى يتابع الشعب نضاله الإنساني من خلال قيم الحرية و الابداع.

ومن جانبه أكد المهندس نجيب ساويرس عضو مجلس أمناء الحزب، أن الفكرة لا تموت ، وأن الشاعر الكبير سيخلد بأعماله بالإضافة الى مواقفه للحق و الحرية.