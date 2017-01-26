 Moheet on google
الخميس 26 يناير 2017 07:39 مساءً
روابط سريعة
مجلس أمناء المصريين الأحرار ينعى الشاعر سيد حجاب
سيد حجاب2

مجلس أمناء المصريين الأحرار ينعى الشاعر سيد حجاب

الخميس، 26 يناير 2017 07:32 م
خاص- محيط

نعى مجلس امناء حزب المصريين الاحرار على لسان رئيس المجلس الدكتور صلاح فضل ، المبدع الأصيل الشاعر سيد حجاب الذي عرف كيف ينطق بلسان الشعب المصري ، و كيف يحول لغته إلى أناشيد عذبة و مقاطع درامية عميقة تجسد ارادة المواطنين و يعكس أصالته و تكشف عن روحه المناضلة في البناء و التقدم .

واكد الحزب ان المبدع الراحل استطاع من خلال الدراما أن يحيلها الى ألحان وطنية تبعث الهمة و تستثير القوة الكامنة فى فى الروح المصرية لكى يتابع الشعب نضاله الإنساني من خلال قيم الحرية و الابداع.

ومن جانبه أكد المهندس نجيب ساويرس عضو مجلس أمناء الحزب، أن الفكرة لا تموت ، وأن الشاعر الكبير سيخلد بأعماله بالإضافة الى مواقفه للحق و الحرية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3