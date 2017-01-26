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الخميس 26 يناير 2017 05:49 مساءً
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الوفد: اختيار الرئيس أسوان لإقامة مؤتمر الشباب بادرة خير لأهالي الصعيد
ياسر قوره مؤسس ائتلاف الكتلة الصامتة

الوفد: اختيار الرئيس أسوان لإقامة مؤتمر الشباب بادرة خير لأهالي الصعيد

الخميس، 26 يناير 2017 06:49 م
خاص- محيط


أعلن المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية ان اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوان لاقامة المؤتمر الشبابي الثالث المقررانعقاده على مدار يومين ابتداء من غدا الجمعة يتي تاكيدا لاهتمام الدولة والرئيس السيسي بدعم الصعيد على كافة المستويات  باعتباره ثروة مصر الدائمة والمستقبلية.

وأضاف “قورة” في تصريحات صحفية ان محافظات الصعيد قد عانت خلال العقود الاخيرة من اهمال كبير من كافة المسئولين الا ان الوضع في عهد الرئيس السيسي قد اختلف تماما واتضح ذلك من خلال منح الحكومة المستثمرين أراضى صناعية بالمجان فى الصعيد لاقامة مصانع مما سيوفر الاف  فرص العمل لابناء الصعيد .

وأشار مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية  الى ان اهالى الصعيد سيعرضوا على الرئيس خلال المؤتمر المشاكل التي يعانوا منها ، متوقعا ان يحمل المؤتمر الخير لكل اهل الصعيد و يتم الاعلان خلال المؤتمر عن انشاء العديد من المصانع بعدد من محافظات الصعيد كخطوة لاقامة مناطق صناعية كبيرة بتلك المحافظات .

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