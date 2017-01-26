اسوان.. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمدينة أسوان أعمال المؤتمر الشهري الثاني للشباب، الذي سيناقش على مدى يومين قضايا التنمية بمحافظات صعيد مصر.

القاهرة- برازافيل.. يترأس نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدي سند لوزا، وفد مصر في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي ودول الجوار حول ليبيا، والمنعقد فى العاصمة الكونغولية برازافيل.

القاهرة- أديس أبابا.. يشارك وزير الخارجية سامح شكرى، فى فعاليات اجتماعات الدورة 28 للاتحاد الإفريقي، التي تعقد تحت شعار “تسخير العائد الديموجرافي من خلال الاستثمار فى الشباب”، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

القاهرة.. تنطلق في السادسة والنصف صباحا، فعاليات ماراثون ركوب الدراجات الذي تنظمه المبادرة العالمية لركوب الدراجات، ومن المقرر أن تبدأ من التجمع الخامس وتنتهي في نادي كامب البومب التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

القاهرة.. يشارك الأزهر الشريف وللمرة الأولى، بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام في دورته الـ 48 بأرض المعارض بمدينة نصر، والذى افتتحه اليوم المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

القاهرة-الخرطوم.. تعقد فعاليات المؤتمر العام لتأسيس الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي، ولمدة 3 أيام بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بمشاركة وفود من المؤسسات الصحفية والإعلامية من 25 دولة عربية وإفريقية.

القاهرة.. ينظم معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى الثالثة عصرا حفل توقيع ومناقشة كتاب “كليوباترا” لعالم المصريات بسام الشماع.

القاهرة- موسكو.. يعقد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اجتماعا مع وفد الفصائل السورية المعارضة، بموسكو.

القاهرة.. يستضيف صالون الدكتور محمد حسن عبد الله الناقد الأدبي والأستاذ بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، في السابعة مساء، الكاتب عمار علي حسن ليتحدث عن تجربته الأدبية.

القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، فى الثامنة مساء، حفلا غنائيا تحييه فرقة “حكايات باند”، على مسرح قاعة الحكمة بالساقية.

القاهرة .. تحيى فرقة الحضرة للانشاد الصوفى، فى السابعة مساء، حفلا للانشاد الدينى على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى بالزمالك.

القاهرة.. تحيى فرقة الموسيقى العربية للتراث، في الثامنة مساء، حفلا موسيقيا على مسرح الجمهورية.

دمنهور.. تحيى فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى ، في الثامنة مساء حفلا غنائيا على مسرح اوبرا دمنهور.

الاسكندرية .. يحيى الفنان يحيى خليل، في الثامنة مساء، حفلا فنيا على مسسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية ” .

المنصورة.. ينظم قصر ثقافة الطفل، فى الخامسة مساء، احتفالية بمقر القصر بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير تشتمل على محاضرة وأمسية شعرية وفقرات فنية وموسيقية.

الاسماعيلية.. يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة “رجال” بالنادي الأهلي، غدا، نظيره فريق الزمالك على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة السادسة من المرحلة النهائية بمسابقة الدوري الممتاز.