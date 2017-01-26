أجندة إخبارية ليوم الجمعة 27 ينايرالخميس، 26 يناير 2017 06:47 م
اسوان.. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمدينة أسوان أعمال المؤتمر الشهري الثاني للشباب، الذي سيناقش على مدى يومين قضايا التنمية بمحافظات صعيد مصر.
القاهرة- برازافيل.. يترأس نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدي سند لوزا، وفد مصر في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي ودول الجوار حول ليبيا، والمنعقد فى العاصمة الكونغولية برازافيل.
القاهرة- أديس أبابا.. يشارك وزير الخارجية سامح شكرى، فى فعاليات اجتماعات الدورة 28 للاتحاد الإفريقي، التي تعقد تحت شعار “تسخير العائد الديموجرافي من خلال الاستثمار فى الشباب”، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
القاهرة.. تنطلق في السادسة والنصف صباحا، فعاليات ماراثون ركوب الدراجات الذي تنظمه المبادرة العالمية لركوب الدراجات، ومن المقرر أن تبدأ من التجمع الخامس وتنتهي في نادي كامب البومب التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
القاهرة.. يشارك الأزهر الشريف وللمرة الأولى، بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام في دورته الـ 48 بأرض المعارض بمدينة نصر، والذى افتتحه اليوم المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
القاهرة-الخرطوم.. تعقد فعاليات المؤتمر العام لتأسيس الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي، ولمدة 3 أيام بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بمشاركة وفود من المؤسسات الصحفية والإعلامية من 25 دولة عربية وإفريقية.
القاهرة.. ينظم معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى الثالثة عصرا حفل توقيع ومناقشة كتاب “كليوباترا” لعالم المصريات بسام الشماع.
القاهرة- موسكو.. يعقد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اجتماعا مع وفد الفصائل السورية المعارضة، بموسكو.
القاهرة.. يستضيف صالون الدكتور محمد حسن عبد الله الناقد الأدبي والأستاذ بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، في السابعة مساء، الكاتب عمار علي حسن ليتحدث عن تجربته الأدبية.
القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، فى الثامنة مساء، حفلا غنائيا تحييه فرقة “حكايات باند”، على مسرح قاعة الحكمة بالساقية.
القاهرة .. تحيى فرقة الحضرة للانشاد الصوفى، فى السابعة مساء، حفلا للانشاد الدينى على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى بالزمالك.
القاهرة.. تحيى فرقة الموسيقى العربية للتراث، في الثامنة مساء، حفلا موسيقيا على مسرح الجمهورية.
دمنهور.. تحيى فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى ، في الثامنة مساء حفلا غنائيا على مسرح اوبرا دمنهور.
الاسكندرية .. يحيى الفنان يحيى خليل، في الثامنة مساء، حفلا فنيا على مسسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية ” .
المنصورة.. ينظم قصر ثقافة الطفل، فى الخامسة مساء، احتفالية بمقر القصر بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير تشتمل على محاضرة وأمسية شعرية وفقرات فنية وموسيقية.
الاسماعيلية.. يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة “رجال” بالنادي الأهلي، غدا، نظيره فريق الزمالك على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة السادسة من المرحلة النهائية بمسابقة الدوري الممتاز.
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قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
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وزير المالية :ندرس بعناية بيع سندات مقومة بالعملتين اليابانية والصينية".
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر قد تبيع سندات مقومة بالين اليابانى واليوان الصينى، بعد أن جمعت 4 مليارات دولار فى أول طرح فى أسواق المال الدولية بعد تعويم ...Thu, 26 Jan 2017 14:26:36 GMT
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عيش الغراب يقي من الإصابة بالزهايمر
كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة ماليزيا، أن عيش الغراب “المشروم” يمكن أن يقي من الإصابة بمرض الزهايمر، لانه يحتوي على مركبات حيوية يمكن أن تلعب دورا في خفض أو تأخير ...Thu, 26 Jan 2017 14:26:36 GMT
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جمال عيد: البرعي «رهينة الدولة البوليسية»
انتقد الناشط الحقوقي جمال عيد منع السلطات المصرية للناشط نجاد البرعي من السفر، واصفا إياه بـ”رهينة الدولة البوليسية” – على حد تعبيره. وقال عيد من خلال تغريده له ...Thu, 26 Jan 2017 13:02:39 GMT
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تمارين بسيطة لتخفيف آلام الركبة
نصح الطبيب بيتر باووم بإجراء بعض التمارين البسيطة التي تساعد على تخفيف العبء عن مفصل الركبة أثناء القيام بمهام الحياة اليومية. وأوضح الطبيب الألماني أن مفصل ...Thu, 26 Jan 2017 14:42:14 GMT
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25 فبراير.. محاكمة أحمد موسى في «التسريبات»
حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 25 فبراير المقبل أولى جلسات محاكمة الإعلامي “أحمد موسى”، بتهمة استراق السمع، وإذاعة ونشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير ...Thu, 26 Jan 2017 12:48:53 GMT
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ديمة بياعة تخضع لحقن التجميل.. فيديو
لم تجد الفنانة السورية ديمة بياعة حرجاً في مشاركة محبيها بجلسة تجميلية خضعت لها في إحدى مراكز التجميل للعناية ببشرتها. ديمة نشرت مقاطع فيديو عبر تطبيق «سناب شات» ...Thu, 26 Jan 2017 12:31:42 GMT
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حكم بإلغاء فرض الحراسة على «نقابة التجاريين»
قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة هشام النواوي، اليوم الخميس، بإلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها، بعد قبول ...Thu, 26 Jan 2017 12:31:42 GMT
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ضبط «ضابط شرطة» متهم بالنصب على المواطنينThu, 26 Jan 2017 12:31:42 GMT