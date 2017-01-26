القوات المسلحة: ضبط مواد كيميائية خطرة ودوائر كهربية قبل تهريبها إلى وسط سيناءالخميس، 26 يناير 2017 06:44 م
تمكنت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني من تصفية أحد القيادات التكفيرية الخطرة بمنطقة كمين الماسورة برفح عثر بحوزته على بندقية آلية وخمسة خزن آلية و125 طلقة وقنبلتين يدويتين وشدة ميدانية خاصة بالعناصر التكفيرية وجهاز اتصال لا سلكي.
كما تمكنت القوات بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من نسف وتدمير ثلاثة أنفاق جديدة على الشريط الحدودي برفح أحدها رئيسي بارتفاع 1.5 متر وعرض 1.5 متر وبعمق 10 أمتار أسفل سطح الأرض كما تم تدمير مخزنين تستخدمها العناصر الإرهابية في تشوين احتياجاتها الإدارية.
كما واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني عملياتها الأمنية بوسط سيناء حيث استمرت القوات في حصار الأماكن التي يشتبه تواجد عناصر إرهابية بها، وقد أسفرت العمليات عن القبض على عنصر تكفيري قيادي شديد الخطورة وإصابة آخر وتدمير مخزن للمواد المتفجرة وسيارتين دفع رباعي ودراجتين ناريتين تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة النقاط والارتكازات الأمنية، كما نجحت القوات في حرق وتدمير 6 مقرات تستخدم كقاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية.
واستمرت القوات في إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والطرق والمحاور المؤدية من وإلى سيناء لتضييق الخناق على العناصر الإرهابية والتكفيرية وقطع طرق الإمداد عنهم، حيث تم ضبط مواد كيميائية خطرة ومواد سريعة الاشتعال ودوائر كهربائية داخل عربة نقل مرسيدس تحمل حمولة غذائية تابعه لإحدى شركات الشحن أثناء عبورها من الغرب إلى الشرق باتجاه سيناء عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، وبالتفتيش الدقيق للسيارة عثر بداخلها على خمسة دوائر كهربائية و7 لفات سلك كهربائي واسطوانتين من غاز الفريون، و750 كجم من مادة كربونات الصوديوم، و17 جركن سولار والتي تستخدمها العناصر التكفيرية في تصنيع العبوات الناسفة.
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