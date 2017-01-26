برلماني يكشف تهريب أصحاب المخابر الدقيق عن طريق فلاشات الكمبيوتر "USP"الخميس، 26 يناير 2017 06:45 م
تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بطلب احاطة لرئيس النواب بخصوص اكتشافه ممارسات عدد من أصحاب المخابز مخالفات قانونية خيث يقوم البعض منهم بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية باستخدام فلاشات “USP ” خلافاً للحقيقة وبصفة يوميه فضلا عن تصرفه في كميات من الدقيق البلدي المدعم إستخراج82% وببيعها في السوق السوداء مستولياً على أموال الدعم.. مُحققاً من جراء ذلك أرباحا طائلة غير مشروعه.. وتبين تصرفه فى كميات كبيرة من الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم قدرت ب 140 شيكارة دقيق بلدي استخراج 82 % زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي وزن 7 طن دقيق.
واضاف عامر أنه يتم الاستيلاء علي أموال الدعم بدون وجه حق، وذلك حيث ورد تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين يفيد بأن المبالغ التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً 137000جنيه قام بالاستيلاء عليها بدون وجه حق
علما بأن بعض من أصحاب المخابز المنتشرين بمحافظات الجمهورية المختلفة يقومون باختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية باستخدام فلاشات “USP ” تصرفه فى كميات كبيرة من الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم كما تبين استيلائهم علي أموال الدعم المقدرة بآلاف الجنيهات.
وضرب عامر أمثلة لتلك الممارسات ، بضبط صاحبة مخبز بلدى تخترق نظام تشغيل المنظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفها في كميات من الدقيق البلدي استخراج82% وبيعها 251 شيكارة دقيق بلدي فى السوق السوداء، كما تبين استيلائها علي أموال الدعم بدون وجه حق حيث ورد تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين يفيد بأن المبالغ التي تحصلت عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً 66515 جنيه
وتم ضبط صاحب مخبز بلدى بمنطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية يقوم بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية باستخدام فلاشات “USP ” خلافاً للحقيقة وبصفه يوميه وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي إستخراج82% ببيعها في السوق السوداء مستولياً على أموال الدعم تبين تصرفه فى 3900 شيكارة دقيق بلدي.
وتمكنت الإدارة من ضبط صاحب محل غير مرخص لبيع السجائر بمنطقة العطارين محافظة الإسكندرية لتجميع كميات كبيرة من سلعة السجائر المهربة من سداد الرسوم الجمركية والخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها “مجهولة المصدر” ومدون عليها “كاريلا ــ أمريكان ليجن” والتى لا تحمل بندرول” الدمغة الدالة على سداد الرسوم الضريبية المستحقة وتم ضبط 36200 سيجارة مدون عليها العلامات سالفة الذكر مهربه من سداد الرسوم الجمركية بدون بندرول “مجهولة المصدر.”
وطالب فرج عامر... بسرعة التدخل و اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف ذلك التعدي السافر علي الأموال العامة للدولة و محاسبة كل من سولت له نفسه أن يقتات من أموال المصريين بشكل غير قانوني.
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