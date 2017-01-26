كشف مصدر في حكومة شبه جزيرة القرم عن قيام هيئة الأمن الفدرالي الروسي بعملية أمنية لتصفية خلية تابعة لتنظيم “حزب التحرير الإسلامي” الإرهابي المحظور في روسيا.

وذكرت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية اليوم الخميس أن عناصر من هيئة الأمن الفدرالي الروسي بدأوا بحملة مداهمة وتفتيش في مناطق إقامة المشتبه بصلتهم بهذا التنظيم الإرهابي في مدينة بخش سراي بشبه جزيرة القرم .

يُذكر أن مصادر إعلامية نوهت في وقت سابق إلى أنه تم وإيقاف خلية لـ”حزب التحرير الإسلامي” في جمهورية تتارستان، كانت تخطط لهجمات إرهابية فيها وكان مصنع قازان للطائرات هدفا رئيسا لها.

يشار إلى أن أعضاء لـ”حزب التحرير الإسلامي” يجري اعتقالهم من حين إلى آخر في مدن ومناطق روسية مختلفة ومنها القرم.

وكانت روسيا قد حظرت نشاط ” حزب التحرير الإسلامي ” في عام 2003 واعتبرته تنظيما إرهابيا .