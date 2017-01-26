

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، رفض الاستئناف المقدم من المطربة “إنجى” بطلة كليب “أنا زهقانة”، وأخري طليقة رجل أعمال شهير صاحب محال ملابس، وتأييد حكم حبسهما سنة لاتهامهما بارتكاب أعمال منافية للآداب.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهمة تمتلك فيلا بمنتجع النخيل في الإسكندرية، وأسطولا من السيارات الفارهة 15 سيارة فارهة، تستخدمها في نقل النسوة الساقطات “ليس لها وسيلة تعايش مشروعة أو مصدر رزق ثابت” سوى ما تتحصل عليه من أموال خلال عملها بتسهيل واستغلال النسوة الساقطات، وتقديمهن للرجال راغبى المتعة الحرام خاصة من الدول العربية.

وتم تكليف العقيد أحمد طاهر رئيس قسم مكافحة جرائم غسل الأموال في الإدارة، بتتبع أملاكها للوقوف على مدى مشروعيتها ومصدرها.

فيما توصلت التحريات إلى أن المتهمة تمارس أعمال القوادة منذ أكثر من عشرين عاما، وتم ضبطها في 5 قضايا تسهيل دعارة في محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والجيزة.

وأوضحت التحريات أن المتهمة انتقلت منذ عام 2006 للإقامة بالقاهرة الجديدة “مدينتي”، لممارسة نشاطها المشبوه، وأنها تمكنت خلال الفترة الماضية من تكوين ثروة طائلة، تمثلت في شراء 5 شقق تمليك فارهة، وقطع أراضٍ سكنية وزراعية بطريق مصر الإسكندرية والإسماعيلية الصحراوى، تمثلت في عشرات الأفدنة.