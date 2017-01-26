حبس بطلة كليب «أنا زهقانة» سنةالخميس، 26 يناير 2017 06:41 م
قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، رفض الاستئناف المقدم من المطربة “إنجى” بطلة كليب “أنا زهقانة”، وأخري طليقة رجل أعمال شهير صاحب محال ملابس، وتأييد حكم حبسهما سنة لاتهامهما بارتكاب أعمال منافية للآداب.
وكشفت تحريات المباحث أن المتهمة تمتلك فيلا بمنتجع النخيل في الإسكندرية، وأسطولا من السيارات الفارهة 15 سيارة فارهة، تستخدمها في نقل النسوة الساقطات “ليس لها وسيلة تعايش مشروعة أو مصدر رزق ثابت” سوى ما تتحصل عليه من أموال خلال عملها بتسهيل واستغلال النسوة الساقطات، وتقديمهن للرجال راغبى المتعة الحرام خاصة من الدول العربية.
وتم تكليف العقيد أحمد طاهر رئيس قسم مكافحة جرائم غسل الأموال في الإدارة، بتتبع أملاكها للوقوف على مدى مشروعيتها ومصدرها.
فيما توصلت التحريات إلى أن المتهمة تمارس أعمال القوادة منذ أكثر من عشرين عاما، وتم ضبطها في 5 قضايا تسهيل دعارة في محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والجيزة.
وأوضحت التحريات أن المتهمة انتقلت منذ عام 2006 للإقامة بالقاهرة الجديدة “مدينتي”، لممارسة نشاطها المشبوه، وأنها تمكنت خلال الفترة الماضية من تكوين ثروة طائلة، تمثلت في شراء 5 شقق تمليك فارهة، وقطع أراضٍ سكنية وزراعية بطريق مصر الإسكندرية والإسماعيلية الصحراوى، تمثلت في عشرات الأفدنة.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
وزير المالية :ندرس بعناية بيع سندات مقومة بالعملتين اليابانية والصينية".
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر قد تبيع سندات مقومة بالين اليابانى واليوان الصينى، بعد أن جمعت 4 مليارات دولار فى أول طرح فى أسواق المال الدولية بعد تعويم ...Thu, 26 Jan 2017 14:26:36 GMT
-
عيش الغراب يقي من الإصابة بالزهايمر
كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة ماليزيا، أن عيش الغراب “المشروم” يمكن أن يقي من الإصابة بمرض الزهايمر، لانه يحتوي على مركبات حيوية يمكن أن تلعب دورا في خفض أو تأخير ...Thu, 26 Jan 2017 14:26:36 GMT
-
جمال عيد: البرعي «رهينة الدولة البوليسية»
انتقد الناشط الحقوقي جمال عيد منع السلطات المصرية للناشط نجاد البرعي من السفر، واصفا إياه بـ”رهينة الدولة البوليسية” – على حد تعبيره. وقال عيد من خلال تغريده له ...Thu, 26 Jan 2017 13:02:39 GMT
-
تمارين بسيطة لتخفيف آلام الركبة
نصح الطبيب بيتر باووم بإجراء بعض التمارين البسيطة التي تساعد على تخفيف العبء عن مفصل الركبة أثناء القيام بمهام الحياة اليومية. وأوضح الطبيب الألماني أن مفصل ...Thu, 26 Jan 2017 14:42:14 GMT
-
25 فبراير.. محاكمة أحمد موسى في «التسريبات»
حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 25 فبراير المقبل أولى جلسات محاكمة الإعلامي “أحمد موسى”، بتهمة استراق السمع، وإذاعة ونشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير ...Thu, 26 Jan 2017 12:48:53 GMT
-
ديمة بياعة تخضع لحقن التجميل.. فيديو
لم تجد الفنانة السورية ديمة بياعة حرجاً في مشاركة محبيها بجلسة تجميلية خضعت لها في إحدى مراكز التجميل للعناية ببشرتها. ديمة نشرت مقاطع فيديو عبر تطبيق «سناب شات» ...Thu, 26 Jan 2017 12:31:42 GMT
-
حكم بإلغاء فرض الحراسة على «نقابة التجاريين»
قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة هشام النواوي، اليوم الخميس، بإلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها، بعد قبول ...Thu, 26 Jan 2017 12:31:42 GMT
-
ضبط «ضابط شرطة» متهم بالنصب على المواطنينThu, 26 Jan 2017 12:31:42 GMT