قال محمد حسين عبد الهادي منسق حركة “تمرد” القاهرة إن حركة “تمرد حلوان” سوف تقوم بتكريم أمهات شهداء الشرطة من أبناء حلوان و بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة .

وأضاف حسين إن تكريم أمهات شهداء الجيش والشرطة الذين استشهدوا للحفاظ على تراب هذا الوطن، لأنهم ضحوا بحياتهم من أجلنا، ومن أجل الوطن مصر.. وقدم حسين التهنئة وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة